الحكومة الإسكتلندية تهدد بتعليق الموسم بسبب مخالفة البروتوكولات الصحية

وأقر المدافع البلجيكي لسلتيك بولي بولينغولي أنه لم يلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي بعد رحلة الى إسبانيا. وعلى كل شخص يعود إلى اسكتلندا من إسبانيا أن يقضي أسبوعين في الحجر الصحي.

ولعب بولينغولي في المباراة التي تعادل فيها حامل اللقب مع كيلمارنوك 1-1 في المباراة الثانية لفريقه في الموسم الجديد، وقد اعتذر عن سلوكه في وقت فتح النادي تحقيقا في المسألة.

وسبق للحكومة الإسكتلندية أن أعربت عن غضبها حيال تصرف ثمانية من لاعبي أبردين قاموا بزيارة حانة الأسبوع الماضي.

وجاءت نتيجة اختبار اثنين منهم إيجابية بفيروس "كوفيد-19"، ما أدى الى تأجيل مباراة فريقهم مع سانت جونستون السبت المنصرم.

وحذرت الحكومة إنه إذا شعرت بحصول خرق للبروتوكول الصحي بعدما أقر به بولينغولي، فقد تضطر الى ايقاف الموسم بشكل موقت، موضحة في بيان "نجري حاليا مناقشات مع النادي (سلتيك) والهيئات المسؤولة عن كرة القدم لإثبات الحقائق".

وتابعت "إذا تأكدنا بأنها حادثة خطيرة أخرى في كرة القدم الإسكتلندية، حيث تم انتهاك البروتوكولات بشكل يهدد الصحة العامة على نطاق أوسع، فلن يكون أمام الحكومة الإسكتلندية سوى خيار التفكير في ما إذا كانت هناك حاجة الآن لإيقاف استئناف اللعبة في اسكتلندا".