العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الاسكتلندي

الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم يطلب من الأندية إيقاف الحصص التدريبية

من قبل

حث الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم الأندية على إيقاف الحصص التدريبية والامتثال لإرشادات الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا.

Reuters


وطلب الاتحاد الإسكتلندي من الأندية: "بأقوى العبارات الممكنة" أن "يتوقفوا" عن التدريبات واتباع نصيحة الحكومة حول التباعد الاجتماعي.

وقال إيان مكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسكتلندي في بيان: "أحث أعضائنا والاتحادات الوطنية المسؤولة عن كرة القدم على مستوى الناشئين على ضمان التزام الأندية بإرشادات التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة".

وتم تعليق منافسات كرة القدم الإسكتلندية حتى 30 نيسان/أبريل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الاتحاد الإسكتلندي ذكر أنّ هناك شكوكاً بشأن موعد استئناف موسم 2019-2020.
 

كورونا فيروس كورونا
السابق سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبر
اقرأ
سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبردين
التالي

آخر الأحداث