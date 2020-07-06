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الدوري الاسباني
الدوري الاسكتلندي

إعلان جدول الموسم القادم من الدوري الاسكتلندي

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أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين مباريات موسم 2020-2021 إذ سيبدأ سيلتيك سعيه لتحقيق رقم قياسي بفوزه باللقب للموسم العاشر على التوالي باستضافة هاميلتون أكاديميكال في الثاني من آب/أغسطس القادم.

AFP

وسيبدأ رينجرز الموسم خارج أرضه أمام أبردين في واحدة بين أربع مباريات في الجولة الافتتاحية للموسم في الأول من أغسطس مع احتمال إقامة الجولات الأولى من الموسم بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وقررت الرابطة إلغاء موسم 2019-2020 بسبب الجائحة وتتويج سيلتيك بلقبه التاسع على التوالي ليعادل الرقم القياسي.

وسيلعب رينجرز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، على ملعب سيلتيك في أول مباراة قمة الموسم المقبل في 17 تشرين الأول/أكتوبر على أن تقام مباراة العودة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021. 

وسيستضيف دندي يونايتد العائد لدوري الأضواء سانت جونستون في الجولة الافتتاحية.
 

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