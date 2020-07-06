إعلان جدول الموسم القادم من الدوري الاسكتلندي

وسيبدأ رينجرز الموسم خارج أرضه أمام أبردين في واحدة بين أربع مباريات في الجولة الافتتاحية للموسم في الأول من أغسطس مع احتمال إقامة الجولات الأولى من الموسم بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وقررت الرابطة إلغاء موسم 2019-2020 بسبب الجائحة وتتويج سيلتيك بلقبه التاسع على التوالي ليعادل الرقم القياسي.

وسيلعب رينجرز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، على ملعب سيلتيك في أول مباراة قمة الموسم المقبل في 17 تشرين الأول/أكتوبر على أن تقام مباراة العودة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2021.

وسيستضيف دندي يونايتد العائد لدوري الأضواء سانت جونستون في الجولة الافتتاحية.

