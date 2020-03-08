يوفنتوس vs إنتر: رونالدو يحيي الجماهير الغائبة! March 8, 2020 20:12 0:06 دقيقة قبيل انطلاق مباراة يوفنتوس وانتر ميلان من دون الجماهير، رصدت الكاميرات رونالدو أثناء دخوله إلى أليانز استاديوم يحيي افتراضيا الجماهير الغائبة! -آخر الفيديوهات 0:06 دقيقة يوفنتوس vs إنتر: رونالدو يحيي الجماهير الغائبة! 3:22 دقيقة يوفنتوس يهزم إنتر ويستعيد الصدارة 3:42 دقيقة الـ"يونايتد" يحسم "ديربي مانشستر" 3:13 دقيقة تعادل سلبي بين أودينيزي وفيورنتينا 3:03 دقيقة بايرن يبتعد في الصدارة 2:40 دقيقة ميلان يسقط على أرضه أمام جنوى 4:29 دقيقة تشيلسي يقسو على إيفرتون ويعزز مركزه الرابع 1:54 دقيقة اجتماع استثنائي لاتحاد كرة القدم الإيطالي الثلاثاء 0:34 دقيقة توماسي يطالب بتعليق الدوري وبالوتيلي يخرج عن صمته 0:51 دقيقة مطالبة رسمية بتعليق دوري كرة القدم في إيطاليا