يوفنتوس يواجه ميلان في قمة متباينة الطموحات من قبل AFP July 6, 2020 13:11 2:27 دقيقة يصطدم يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب بمضيفه ميلان في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً الثلاثاء. -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة فليك يتحدث عن الاستراحة بعد الفوز بالثنائية 3:58 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 33 2:01 دقيقة التحكيم في الدوري الإسباني... جدل لا نهاية له 0:37 دقيقة سيتيين يتحدث عن غريزمان ومعاييره الخاصة في التقييم 1:56 دقيقة أوكامبوس يقود إشبيلية لتعزيز موقعه بفوز على إيبار 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية