وساهم الدون البرتغالي في 3 أهداف من الـ4 إذ صنع هدفين وسجل آخر.

وافتتح التسجيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 53 بصناعة من رونالدو، أما الثاني فسجله الدون من ركلة جزاء 62، وأضاف البديل الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الثالث 83 بعد صناعة من رونالدو (لكن كرته ارتطمت بالمدافع فلم تحسب رقميا كتمريرة حاسمة) والهولندي ماتيس دي ليخت الرابع 85.

فيما أكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد قلب دفاعه فابيو لوتشوني.

وسجل ديبالا اليوم هدفه الرقم 50 مع يوفنتوس على ملعب أليانز، بدوره سجل الدون رونالدو حتى الآن أمام 20 من أصل 21 فريق واجهه في الدوري الإيطالي.

وصار رصيد السيدة العجوز 69 في صدارة الدوري ويليه لاتسيو 62 ويلعب السبت ضد فيورنتينا في إطار المرحلة ذاتها.

بدوره يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

ودفع ساري بلاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أساسياً، في ظل تكهنات انتقاله إلى برشلونة الإسباني ضمن صفقة تشهد قدوم البرازيلي أرتور.

وقال ساري قبل المباراة "لا أعرف الموقف، لكننا نعوّل عليه (بيانيتش) الآن. لا أعرف ما إذا كان سيُباع، ولم أسمع شيئاً من النادي. أرتور لاعب في برشلونة، ولن يكون جيداً أن أتحدث عنه. لم يعجبني عندما تحدث سيتيين (كيكي مدرب برشلونة) عن لاعبنا بيانيتش، لهذا لن أتحدث عن أرتور".