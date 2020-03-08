أكد يوفنتوس تفوقه على غريمه وضيفه إنتر ميلان واستعاد الصدارة من لاتسيو بفوزه عليه 2-صفر الأحد على ملعب "أليانز أرينا" أمام مدرجات خالية من الجمهور، وذلك في المرحلة 26 من الدوري الإيطالي الذي يسير نحو تعليق مبارياته بحسب مطالبة وزير الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل الويلزي أرون رامسي (55) والأرجنتيني باولو ديبالا (67) ثنائية يوفنتوس، فيما لم يقدم إنتر مستوى جيداً واكتفى ببعض المحاولات الخجولةفي الشوط الأول.

بهذا الفوز عاد يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام لاتسيو، فيما بقي إنتر ثالثاً بـ 54 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وكان من المقرّر أن تقام المباراة في الأول من الشهر الحالي، لكنها أرجئت إلى الأحد، على غرار مباراتي يوفنتوس مع ميلان وإنتر مع نابولي في إياب نصف نهائي الكأس، وذلك بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 366 شخصاً في إيطاليا حتى الآن.

ودعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إلى تعليق "فوري" لمنافسات كرة القدم المحلية التي شهدت سقوط ميلان على أرضه أمام جنوى 1-2 الأحد، وذلك على خلفية تفشي الفيروس الذي فرض عزلاً إلزامياً على مناطق واسعة.

وتوقف مسلسل أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعجز عن الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها (11) والذي يتشاركه مع الأرجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019).

- نهاية المباراة بفوز مستحق وثمين ليوفنتوس الذي استعاد صدارة الكالشيو وكبّد إنتر خسارة محبطة أبقته في المركز الثالث وأبعدته نسبياً عن دائرة المنافسة على اللقب.

(90+4) - رونالدو يهدر فرصة ثمينة لتسجيل الهدف الثالث.

- إنتر عاجز تماماً على الخروج من مناطقه ويوفنتوس يبسط سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الثاني.

(67) - الأرجنتيني باولو ديبالا يتلاعب بدفاع إنتر كما يريد ويودع الكرة في شباك هاندانوفيتش بطريقة مثالية مانحاً يوفنتوس هدفاً ثانياً ثميناً.

- غياب شبه تام لإنتر في الشوط الثاني فالفريق اللومباردي عجز عن خلق الفرص واكتفى بالدفاع أمام يوفنتوس المتحفز لتسجيل الهدف الثاني.

(55) - بلاز ماتويدي يلعب كرة عرضية زاحفة أعادها دفاع إنتر أمام الويلزي أرون رامسي الذي سدّد في مساحة ضيقة واستطاع زيارة شباك هاندانوفيتش مانحاً فريقه الأسبقية.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

(34) - بروزوفيتش يجد ثغرة للتسديد ويحاول على مرمى تشيزني لكن الأخير تصدى بصعوبة ومنع إنتر من التقدم.

(33) - لاوتارو مارتينيز يحصل على ركلة حرة مباشرة في مكان مناسب ثم ينفذها بنفسه لكنه أصاب جدار الدفاع.

- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة لم يظهر إنتر أي بوادر للتسجيل ولم يكن فريق كونتي خطيراً على دفاع السيدة العجوز.

- بلاز ماتويدي يستلم الكرة من رونالدو ويسدّد زاحفة قوية اصطدمت ببراعة الحارس البوسني لإنتر ثم أبعدها الإنكليزي آشلي يونغ.

(13) - رونالدو يركض في المساحة ويجد لنفسه مكاناً ليسدّد كرة قوية وجدت هاندانوفيتش في المكان المناسب ليتصدى لها.

(8) - أول فرصة حقيقية في المباراة جاءت من نصيب يوفنتوس عبر رأسية لمدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت لكن الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش.

- يتطلع يوفنتوس إلى تكرار فوزه على غريمه بعد هزمه ذهاباً والعودة إلى صدارة الدوري الإيطالي التي يحتلها لاتسيو، فيما يبحث إنتر عن تحقيق فوز يعيد بقوة في دائرة المنافسة على لقب السكوديتو.

- ديربي إيطاليا يبدأ وسط أجواء غير اعتيادية حيث خلت مدرجات ملعب يوفنتوس آرينا من الجماهير بسبب قرار السلطات الإيطالية التي تحاول منع انتشار فيروس كورونا.

تشكيلة يوفنتوس

⚫️⚪️ STARTING XI ⚫️⚪️

Così in campo i bianconeri questa sera! #JuveInter pic.twitter.com/Nv5FuPthTu — JuventusFC (@juventusfc) March 8, 2020

تشكيلة إنتر