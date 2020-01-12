انفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه روما 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

سجل التركي مريه ديميريل (3) وكريستيانو رونالدو (10 من ركلة جزاء) ثنائية يوفنتوس، فيما جاء هدف روما عبر بيروتي في الدقيقة (68 من ركلة جزاء).

وانفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي رافعاً رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر، فيما تراجع روما إلى المركز الخامس وله 35 نقطة.



- حاول روما تعديل النتيجة في ما تبقي من وقت لكن محاولاته لم تجد سبيلها إلى المرمى لتنتهي المواجهة بفوز ثمين ليوفنتوس الذي استغل تعادل إنتر مع أتالانتا (1-1) وانفرد بصدارة الكالتشيو.

(78) - هيغوايين يسجل الهدف الثالث والحكم يلغيه بداعي التسلّل.

- روما أفضل بعد الهدف فمنسوب الثقة ارتفع لدى زملاء دجيكو وبدأ الفريق في ايجاد حلول هجومية.

(68) - بيروتي ينجح في تسجيل الهدف الأول لذئاب العاصمة من ركلة جزاء.

(65) - القائم يمنع روما من تسجيل الهدف الأول لتستمر المحاولة وتصل الكرة للتركي جنكيز الذي ضربها برأسه نحو المرمى لكن البرازيلي أليكس ساندرو الذي لمسها بيده ليمنح الحكم ركلة جزاء لروما بعد الاستعانة بتقنية الـ VAR.

- روما يبدأ النصف الثاني من المواجهة بجرأة واصرار أكبر على تهديد مرمى تشيزني.

- نهاية الشوط الأول بتفوق سهل ومستحق ليوقنتوس الذي استطاع تسجيل ثنائية عبّد بها طريق الفوز والصدارة.

(45) - هجمة مرتدة يقودها رونالدو ويدخل منطقة الجزاء ثم يسدّد زاحفة قوية تصدى لها الحارس لوبيز بصعوبة.

(35) - يوفنتوس يسيطر على الأمور بثقة كبيرة وروما يطارد النتيجة بتسرع وارتباك.

(20) - حاول روما الوصول إلى مرمى تشيزني لكن محاولاته لم تكن بالخطورة الكافية لزيارة شباك الضيوف.

- رونالدو يرفع رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري الإيطالي.

(10) - الحكم يمنح ركلة جزاء ليوفنتوس إثر عرقلة باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو يترجمها بنجاح إلى هدف ثان للسيدة العجوز.

- هدف مبكر وضع يوفنتوس على الطريق الصحيح لتحقيق فوز يجعله ينفرد بالصدارة وأربك حسابات روما على ملعبه وأمام جماهيره.

(3) - المدافع التركي ميريه ديميريل يمنح التقدم ليوفنتوس مبكراً.

- انطلاق المباراة وسط رغبة كبيرة من يوفنتوس في استغلال عثرة إنتر بالتعادل أمام أتالانتا وتحقيق فوز يجعله ينفرد بالصدارة، وطموح روما بتعزيز مركزه الرابع.

تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة روما