أحرز أهداف فريق السيدة العجوز باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 29 ثم تألق كريستيانو رونالدو بإحرازه هدفاً هو الأول له مع فريق اليوفي من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 87 أحرز بديل تورينو كوفي جيجي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بهذا الفوز عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة فيما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

ومثلت مباراة يوفنتوس وتورينو حدثاً تاريخياً لحارس الفريق الأسطوري بوفون الذي أصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة، ليفك الشراكة مع باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.

كما بات رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل 25 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإيطالي منذ عمر سيفوري في موسم 1960-1961 .

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 87 - دوغلاس كوستا يواصل تألقه منذ نزوله في الشوط الثاني وينطلق من الجبهة اليسرى ويرسل كرة عرضية وضعها مدافع تورينو البديل كوفي جيجي بغرابة داخل مرماه معلناً رابع أهداف يوفنتوس الدقيقة 61 - كريستيانو رونالدو يبدع بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة سددها بثقة وثبات فسكنت الكرة الشباك محرزاً الهدف الثالث ليوفنتوس. هدف كريستيانو رونالدو في شباك تورينو هو الأول له مع فريق السيدة العجوز من ركلة حرة مباشرة بعد 43 محاولة قام بها منذ أن انتقل للفريق عام 2018 الدقيقة 56 - البديل دوغلاس كوستا كاد أن يحرز الهدف الثالث لليوفي إثر تسديدة رائعة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من الحارس سيريغو. الدقيقة 50 - بداية قوية لتورينو وبوفون في يومه التاريخي ينقذ تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ثم ذهبت الكرة إلى أليكس بيرينجور الذي سددها في العارضة قبل أن تصل إلى بيلوتي فأودعها الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. انطلاق الشوط الثاني الدقيقة 45 + 6 - حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لتورينو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) انبرى لها نجم الفريق وهدافه أندريا بيلوتي بيمناه محرزاً هدف تقليص الفارق. الدقيقة 29 - كوادرادو يتسلم تمريرة من رونالدو ويطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين حارس تورينو سلفاتوري سيريغو. الدقيقة 3 - انطلاقة نارية لفريق السيدة العجوز، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بمهارة فردية رائعة يحرز هدف التقدم ليوفنتوس مستغلاُ تمريرة حاسمة من خوان كوادرادو.