فوجىء يوفنتوس بتلقي هدف السبق أمام بارما بواسطة لاعبه السابق الاوروغوياني غاستون بروغمان في شباك الحارس المخضرم جانلويجي بوفون (25).

بيد أن رد يوفنتوس كان صاعقاً حيث سجل ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو هدفين في الدقيقتين 43 و47، قبل أن يحسم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت النتيجة في صالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث (68)، بعد أن أنقذ زميله لاعب الوسط البرازيلي أرتور مرماه من هدف أكيد بتشتيت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة متفوقاً بنقطة على أتلانتا الذي سيلتقي مع روما غداً الخميس بينما استمرت متاعب بارما في المركز 19 متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

