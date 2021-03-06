يوفنتوس يقلب الطاولة على لاتسيو ويضغط على ميلان

واصل يوفنتوس انتصاراته بعدما تجاوز ضيفه العنيد لاتسيو 3-1 يوم السبت في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووجد يوفنتوس نفسه متأخراً بالنتيجة في أول ربع ساعة عقب هدف الأرجنتيني كوريا (14) لكنه تدارك الموقف وخرج من الشوط الأول متعادلاً بفضل هدف الفرنسي رابيو بعد تمريرة من نجم المباراة الإسباني ألفارو موراتا (39).

وواصل موراتا تألقه بتسجيله الهدف الثاني للسيدة العجوز تحت أنظار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فضّل بيرلو تركه على دكة البدلاء قبل أن يشارك في آخر ثلث ساعة مكان موراتا الذي أمن فوز يوفنتوس بهدف ثالث لفريقه من ركلة جزاء (60).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة خلف ميلان الوصيف (53) وإنتر المتصدر (59) فيما توقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.

وهذا الفوز الثاني توالياً ليوفنتوس وأتى في وقت مهم قبل مواجهة بورتو البرتغالي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لتعويض هزيمته ذهاباً 2-1.