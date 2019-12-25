يوفنتوس يفكر جدياً في استعادة بوغبا من مانشستر يونايتد December 25, 2019 18:56 0:25 دقيقة أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يفكر جدياً في استعادة الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة . وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة اليوفي ستعرض على مانشستر يونايتد لاعب الوسط الألماني إيمري جان بالإضافة لمبلغ يقدر بنحو ستين مليون يورو من أجل استعادةِ بوغبا مرة أخرى. يوفنتوس بول بوغبا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة فتح باب التصويت لاختيار لاعبي مباراة كل النجوم 0:26 دقيقة الاتحاد المغربي يُعاقب الحداد لاعب الوداد 2:14 دقيقة أسماء كبيرة مطروحة على طاولة مفاوضات الميركاتو 0:25 دقيقة يوفنتوس يفكر جدياً في استعادة بوغبا من يونايتد 2:53 دقيقة الجماهير الإنكليزية متمسكة بـ "البوكسينغ داي" 0:41 دقيقة ماذا قال سكالوني عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ؟ 2:01 دقيقة فالفيردي: "برشلونة في تحسّن مستمر" 2:42 دقيقة نجوم كرة القدم يشيدون بتنظيم قطر لمونديال الأندية 0:57 دقيقة توتنهام يمنع مشجعاً من حضور مبارياته ! 0:33 دقيقة كلوب: "اعتدنا على ضغوط المباريات"