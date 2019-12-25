وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة اليوفي ستعرض على مانشستر يونايتد لاعب الوسط الألماني إيمري جان بالإضافة لمبلغ يقدر بنحو ستين مليون يورو من أجل استعادةِ بوغبا مرة أخرى.