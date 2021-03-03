وأوضح يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام التسعة الاخيرة، في بيان أنه سيتم دفع 6,5 ملايين يورو إضافية للنادي الألماني "حسب استيفاء الشروط الموضوعة خلال مدة العقد" الذي تم إبرامه حتى نهاية حزيران/يونيو 2025.

انضم ماكيني (22 عاما) إلى يوفنتوس الصيف الماضي لموسم واحد على سبيل الإعارة من شالكه مع إمكانية الشراء مقابل 18,5 مليون يورو.

وأمضى ماكيني أربع سنوات مع شالكه خاض خلالها 91 مباراة، لكن النادي الالماني يمر بفترة صعبة تفاقمت بسبب فيروس كورونا.

ويحتل شالكه حالياً المركز الأخير في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أول الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وتألق ماكيني مع فريق السيدة العجوز منذ انضمامه الى صفوفه، وسجل حتى الآن أربعة أهداف في 31 مباراة.

وتابع يوفنتوس الذي كان أعلن في آب/أغسطس الماضي لدى ضمه ماكيني أنه سيشتري عقده إذا حقق أهدافاً معينة، في بيانه أن تحقيق هذه الأهداف "مكَّن الدولي الأميركي اليوم من أن يصبح لاعباً لليوفنتوس بكامل حقوقه".

