وتحضر يوفنتوس حامل اللقب جيداً لما ينتظره من اختبارات صعبة من الآن وحتى مباراته ضد بورتو البرتغالي في 17 الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعودته بانتصار ثمين من أرض سامبدوريا.

ويدين يوفنتوس بفوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم إلى الوافد الجديد فيديريكو كييزا والبديل الويلزي آرون رامسي، إذ افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 20 بعد لعبة ثلاثية جميلة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا، وأضاف الثاني هدف التعزيز في الوقت بدل الضائع بعد ثماني دقائق على دخوله إثر تمريرة من الكولومبي خوان كوادرادو (1+90).

وحقق فريق المدرب أندريا بيرلو فوزه الرابع توالياً إن كان في الدوري أو الكأس، منذ خسارته الموجعة أمام غريمه إنتر صفر-2 في 17 الشهر الحالي ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث مؤقتاً بـ39 نقطة وبفارق نقطتين عن روما الذي يلعب غداً الأحد أمام هيلاس فيرونا.

