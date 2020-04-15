وأشار بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية "خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويدي٬ وفقاً للبروتوكول٬ لفحصين لفيروس كوفيد-19 وأتت نتائجهما سلبية. لذا فإن اللاعبَين شُفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما".

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بفيروس "كوفيد-19" في 12 آذار/مارس٬ فيما أُعلن عن إصابة ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الفائت.

فيما لم يذكر نادي "السيدة العجوز" أي شيء عن حالة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تأكدت إصابته في 21 آذار/مارس.

وقال ديبالا أنه بدأ يشعر بالتحسن في نهاية الشهر الماضي وذلك بعد معاناته من "عوارض قوية".