وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس على الانترنت اليوم الجمعة ان أليغري سيغادر فريق "السيدة العجوز" في نهاية الموسم الحالي.

وجاء في البيان المقتضب للنادي: "لن يشرف ماسيميليانو أليغري على يوفنتوس موسم 2019-2020".

وقال المصدر ذاته ان الاعلان الرسمي عن تفاصيل رحيل أليغري سيتم غدا السبت خلال مؤتمر صحفي سيعقده رئيس النادي اندريا انييلي الى جانب المدرب اليغري.

ومن المتوقع ان تشهد دكة احتياط يوفنتوس عودة المدرب انطونيو كونتي الذي درب الفريق في الفترة بين 2011-2014.

ويستضيف فريق اليغري المتوج باللقب الاحد منافسه اتالانتا في المرحلة 37 الاخيرة من الدوري الايطالي.

وتعرض أليغري لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا على يد اتالانتا.

وشهدت مسيرة أليغري مع يوفي نجاحاً كبيراً على الصعيد المحلي حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري 5 مرات وبلقب الكأس 4 مرات إضافة إلى حصد لقب كاس السوبر الإيطالية عامي 2015 و2018، كما نجح في قيادة الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.