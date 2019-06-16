من جهته، أعلن النادي اللندني توصله ويوفنتوس "لاتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشيلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء لطلبه".

وأوضح نادي السيدة العجوز في بيان "الآن، عاد ماوريتسيو ساري إلى إيطاليا حيث درّب معظم مسيرته. ومن اليوم، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2022"، خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم 2018-2019.

وأشرف ساري (60 عاماً) على تدريب تشيلسي الإنكليزي الموسم المنقضي وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما أنهى مسابقة الدوري الإنكليزي في المركز الثالث، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.