وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنَه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو (100 ألف دولار) وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.

وأكد يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.

وبدأت أندية عالمية عدة بإبرام اتفاقات مع اللاعبين ومختلف العاملين فيها أو حتى إعلان قرارات من جانب واحد، لخفض الرواتب في ظل الشلل شبه الكامل على مختلف الصعد الرياضية بسبب وباء "كوفيد-19".

وتخشى الأندية من التبعات المالية لهذا التوقف الذي بدأ في آذار/مارس الحالي، لاسيما غياب إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" في العالم، وهي أعلنت ليل السبت ارتفاع عدد الوفيات المعلنة بسببه الى أكثر من 10 آلاف.

وتوجه يوفنتوس: "بالشكر إلى اللاعبين والمدرب على التزامهم في وقت صعب بالنسبة إلى الجميع".

وكان مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، أول لاعب في دوري الدرجة الإيطالية الأولى تثبت إصابته بـ"كوفيد-19".

وأعلن النادي تسجيل إصابتين إضافيتين في صفوفه للفرنسي بليز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا.