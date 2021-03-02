ورفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر و3 نقاط عن ميلان الثاني.

ويعاني فريق السيدة العجوز من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي أرثر والكولومبي خوان كوادرادو، كما أصيب قلب دفاع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي ليخت قبل انطلاق المباراة فحل بدلا منه في التشكيلة الأساسية جانلوكا فرابوتا.

وكان سبيتسيا الصاعد هذا الموسم إلى مصاف الدرجة الأولى الطرف الأفضل في مطلع المباراة في حين لم يشكل أصحاب الأرض أي خطورة وانتظر حتى الدقية 42 عندما سدد رونالدو كرة قوية ارتدت من القائم.

وفي الشوط الثاني أشرك مدرب يوفنتوس اندريا بيرلو المهاجم الإسباني الفارو موراتا مكان الأميركي وستون ماكيني، ومن أول لمسة له نجح في منح فريقه التقدم من مسافة قريبة (62).

وسرعان ما أضاف الجناح فيديريكو كييزا الهدف الثاني إثر تمريرة من فيديريكو برناردسكي الذي نزل احتياطيا بدوره منتصف الشوط الثاني، فسدد الأول كرة باتجاه الحارس الذي تصدى لها لكنها تهيأت مجددا أمام كييزا ليتابعها داخل الشباك (72).

واختتم رونالدو التسجيل ليوفنتوس عندما تلقى كرة متقنة من الأورغوياني رودريغو بينتانكور فسددها الأول داخل الشباك قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليصبح البرتغالي أول لاعب يبلغ حاجز الـ 20 هدفا في آخر 12 موسماً من الدوريات الخمسة الكبرى.