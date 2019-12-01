عبّد يوفنتوس طريق الصدارة لملاحقه إنتر ميلان بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ساسوولو (2-2) الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على أرضه تقدّم يوفنتوس بفضل هدف مدافعه وقائده ليوناردو بونوتشي (20) قبل أن يتأخر في النتيجة لمصلحة ساسوولو بهدفي جيريمي بوغا (22) وفرانشيسكو كابوتو (47)، غير أنّ الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد لإدراك التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا (68).

بهذا التعثر أصبح يوفنتوس (36 نقطة) الذي توقف مسلسل انتصاراته على ساسوولو عند 7 مباريات متتالية، مهدداً بفقدان صدارته والتخلف بفارق نقطة عن إنتر (34 نقطة) الذي سيواجه لاحقاً ضيفه سبال. أمّا ساسوولو فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولعب الأرجنتيني غونزالو هيغواين أساسياً إلى جانب رونالدو وعلى حساب ديبالا الذي سجل في المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه ضد ميلان (1-صفر) وأتالانتا (3-1) في الدوري وأتلتيكو مدريد الإسباني (1-صفر) في دوري الأبطال.

وبعد أن كان مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني.

لكن باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فك صيامه عن التسجيل منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر، حين سجل هدف الفوز القاتل على جنوى 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضا في المرحلة العاشرة.