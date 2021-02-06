يوفنتوس يصطدم بروما في قمّة محورها الاقتراب من الصدارة من قبل beIN SPORTS February 6, 2021 11:03 2:13 دقيقة في محاولته لمواصلة الصعود نحو القمّة يستقبل يوفنتوس الرابع روما الثالث والذي يطمح بدوره للاقتراب أكثر من الصدارة وذلك في مواجهة منتظرة سيحتضنها ملعب "أليانز ستاديوم". تقارير إخبارية يوفنتوس روما الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة ريال مدريد يسعى للتدارك من بوابة هويسكا 3:12 دقيقة يونايتد يسعى لاستثمار فوزه الكاسح على ساوثهامبتون 0:35 دقيقة مونبلييه يواصل الضغط على باريس سان جيرمان 2:13 دقيقة يوفنتوس يصطدم بروما وعينه على الاقتراب من الصدارة 0:32 دقيقة بارما يعلن تعاقده مع غراتسيانو بيلّي 3:34 دقيقة إنتر يتجاوز عقبة فيورنتينا ويتصدر مؤقتاً 0:57 دقيقة زيدان يطالب بإظهار الاحترام 0:56 دقيقة سواريز يدافع بقوة عن ميسي 0:32 دقيقة يوسف النصيري ينال جائزة لاعب الشهر 0:43 دقيقة تقارير عن إجراء فاتي لعملية جراحية ثانية