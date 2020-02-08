وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتغودي، افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 65 ثم أدرك فابيو بوريني التعادل لأصحاب الأرض (76) وأضاف جيامباولو باتزيني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الثالثة هذا الموسم في الدوري مقابل 17 فوزاً و3 تعادلات.

ويحتل البرتغالي وصافة هدافي الدوري بـ20 هدفاً وبفارق 5 أهداف عن نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي.

ويحتل يوفنتوس صدارة الـ"سيري أ" بـ54 نقطة فيما صعد هيلاس للمركز السادس بـ34 نقطة.

بدأ يوفنتوس المباراة بقوة، لكن مدافع فيرونا الألباني ماراش كونمبولا افتتح التسجيل بكرة رأسية، قبل أن يلغيه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بعد أن تبين تسلل اللاعب بسنتيمترات قليلة منتصف الشوط الأول.

وسنحت فرصة ذهبية لرونالدو لافتتاح التسجيل عندما راوغ مدافعًا من فيرونا داخل المنطقة وسدد الكرة لتصطدم بالقائم (36)، ثم كرة رأسية للبرتغالي من عرضية متقنة للبرازيلي دوغلاس كوستا مرت إلى جانب القائم (40).

وفي منتصف الشوط الثاني مرر الأرجنتيني باولو ديبالا الذي نزل بدلاً من مواطنه غونزالو هيغواين قبل خمس دقائق، كرة أمامية باتجاه رونالدو الذي سبق اليها مدافعاً من فيرونا قبل ان يتخطاه بحركة فنية رائعة ويسدد كرة زاحفة في الشباك (65).

ثم ارتكب لاعب وسط يوفنتوس البوسني ميراليم بيانيتش خطأ بارجاع الكرة باتجاه زميله الهولندي ماتياس دي ليخت، لكنها كانت ضعيفة فانتزعها بوريني وسدد بعيداً عن متناول حارس يوفنتوس البولندي فويتشيك تشيتشني.

ثم لجأ الحكم مجدداً إلى تقنية الفيديو للتأكد من لمس ليوناردو بونوتشي الكرة ليحتسب ركلة جزاء انبرى لها باتزيني مانحاً النقاط الثلاث لفريقه وسط فرحة هستيرية في المدرجات.