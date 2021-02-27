أقيمت المباراة مساء السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي معقل فيرونا وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف السبق لليوفي معززاً صدارته لترتيب الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق هدفين أمام روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وفي الدقيقة 78 أحرز أنتونين باراك هدفاً مباغتاً لفيرونا فأدرك التعادل مع فريق السيدة العجوز، محبطاً آماله في الاقتراب خطوة إضافية من صدارة الترتيب.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث على لائحة الترتيب بعد أن تعادل للمرة السابعة في مسيرته هذا الموسم مقابل 13 انتصاراً وثلاث هزائم.

من جانبه أضاف هيلاس فيرونا نقطة إلى رصيده الذي أصبح 35 نقطة في المركز التاسع.

غيابات عديدة وتعادل مخيب

ويعاني فريق المدرب اندريا بيرلو من غيابات عدة بسبب الاصابات أبرزها لثنائي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني، والظهير-الجناح الإكوادوري خوان كوادرادو، المهاجمين الأرجنتيني باولو ديبالا وألفارو موراتا، إلا أن الإسباني غاب بداعي المرض.

وكان يوفنتوس عاد إلى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة من بوابة كروتوني (3-صفر) بعد أن سقط بهدف نظيف امام نابولي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

ويمر يوفنتوس بفترة مضطربة بعد أن مني الأسبوع الماضي بهزيمة 1-2 امام مضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا.

إلا أنه بلغ نهائي كأس ايطاليا حيث سيواجه أتالانتا في أيار/مايو المقبل.

وهدد يوفنتوس باكراً عبر تسديدة للويلزي آرون رامسي أبعدها الحارس إلى ركنية (2).

وكاد أن يتقدم أصحاب الأرض في النتيجة لولا ناب القائم عن الحارس البولندي فويتشخ تشيشني لرأسية القائد دافيدي فاراوني (8).

وهدد الضيوف عبر فيديريكو كييزا الدي توغل الى المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ماركو سيلفستري (14).

ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطلاق الشوط الثاني عندما وصلت الكرة إلى كييزا داخل المنطقة ومنه الى رونالدو الآتي من الخلف غير المراقب تابعها سهلة في الشباك (49).

وحاول لاعب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق مضاعفة النتيجة بتسديدة من خارج المنطقة استقرت سهلة بين يدي الحارس (67).

وعادل أصحاب الأرض النتيجة برأسية رائعة ارتقى لها باراك بعد عرضية متقنة من البديل الصربي داركو لازوفيتش (77).

وكاد لازوفيتش أن يطلق رصاصة الرحمة على يوفنتوس عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة نحو سقف المرمى تصدى لها تشيشني بأنامله لترتطم بالعارضة وتتحول الى ركنية (85).