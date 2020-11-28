وافتتح التسجيل الفارو موراتا ليوفنتوس في الدقيقة 21 وتعادل غايتانو ليتيزيا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بينما رفع بينفينتو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

واستفاد إنتر ميلان تحديداً من تعادل فريق السيدة العجوز إذ أبقاه ذلك في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين خلف ميلان الذي سيواجه الأحد ضيفه فيورنتينا.

تفاصيل المباراة

وفي غياب رونالدو أشرك مدرب البيانكونيري أندريا بيرلو الثنائي موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا.

ورغم ضغط يوفنتوس المتواصل على مدى دقائق المباراة إلا أن مدرب صاحب الضيافة فيليبو إينزاغي لاعب يوفنتوس السابق عرف كيفية التعامل مع الخطط التكتيكية لبيرلو زميله السابق في ميلان ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006.

وأقفل إينزاغي منطقته بشكل محكم مانعاً مهاجمي يوفنتوس من اختراقها إلا في ما ندر ومنها هدف التقدم الذي جاء بعد تمريرة امامية من فديريكو كييزا لموراتا الذي تلاعب بالمدافعين وسددها بيسراه في مرمى الحارس لورنسو مونتيبو (21).

وكان موراتا سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى فرنتسفاروش المجري 2-1 في الرمق الأخير ليمنحه بطاقة التاهل الى دور ال16 من دوري ابطال اوروبا.

وساهم موراتا بـ48 بالمئة من الأهداف التي سجلها يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم، إذ سجل ثمانية اهداف ومرر ثلاث كرات حاسمة من اصل 23 هدفا للسيدة العجوز.

وقبل ثوان قليلة من نهاية الوقت الضائع أدرك الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى التعادل بتسديدة بعيدة ارتدت من القائم الأيمن إلى داخل مرمى الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني (45+3).

ولم يختلف واقع المباراة في الشوط الثاني، إذ حافظ يوفنتوس على تفوقه العقيم، وكانت هجماته تتكسر قبل ارتقائها لدرجة فرصة جراء المنظومة الدفاعية التي اعتمدها اينزاغي.

وأشهر حكم المباراة فابريزيو باسكا البطاقة الحمراء في وجه موراتا بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة لاحتجاجه.