يوفنتوس يسعى لمواصلة تفوقه على حساب جاره اللدود تورينو November 2, 2019 13:38 1:55 دقيقة تعيش مدينة تورينو على وقع الديربي 199 في تاريخِها، حيث سيتواجه فيه فريقان يعيشان ظروفا متباينة، في ظل ترنح صاحب الأرض تورينو، وسيطرة على الصدارة من قبل حامل اللقب يوفنتوس تقارير إخبارية تورينو الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة مباراة ليفربول وأستون فيلا - التغطية الخاصة 4:24 دقيقة يونايتد يخفق في تجاوز امتحان بورنموث 0:38 دقيقة مباراة برشلونة (0) و(0) ليفانتي - التغطية الخاصة 2:30 دقيقة تشيلسي يتطلع إلى مواصلة انتصاراته أمام واتفورد 2:24 دقيقة ريال مدريد وريال بيتيس - التغطية الخاصة 1:55 دقيقة يوفنتوس يسعى لمواصلة تفوقه على حساب جاره تورينو 2:12 دقيقة الإكوادور يبلغ ثمن النهائي بفوزه الصعب على المجر 0:47 دقيقة كلوب وغوارديولا يشتكيان من عدد المباريات الكبير 13:41 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية