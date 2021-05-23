واندفع لاعبو المدرب أندريا بيرلو الذي أبقى هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، منذ البداية ونجح أنريكو كييزا في منحهم التقدم مبكراً بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (6)، وأضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر مجهود فردي رائع للدولي الأرجنتيني باولو ديبالا (29).

وعزز لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو تقدم يوفنتوس بهدف ثالث عندما تلقى كرة من السويدي ديان كولوشيفسكي فانفرد بالحارس لوكاش سكوروبسكي ولعبها زاحفة على يمينه داخل المرمى (45).

وأضاف موراتا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة من حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني خلف الدفاع فانطلق وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية بيسراه داخل المرمى (47).

وسجل ريكاردو أورسوليني هدف الشرف لبولونيا بتسديدة من مسافة قريبة (85).

خيبة كبيرة لنابولي

وخيب نابولي الآمال بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه هيلاس فيرونا 1-1.

وانتظر نابولي الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل عندما استغل لاعب هيلاس فيرونا السابق أمير رحماني من كوسوفو كرة من ركلة ركنية تابعها برأسه في الوهلة الأولى فارتدت من أحد المدافعين قبل أن تتهيأ أمامه مجددا ليسددها قوية بيمناه داخل المرمى.

ونجح ماركو فراوني في إدراك التعادل لهيلاس فيرونا بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس أليكس ميريت (69).

وأنهى نابولي الموسم في المركز الخامس ليبقى عزاؤه الوحيد المشاركة الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى جانب لاتسيو السادس والذي خسر أمام مضيفه ساسوولو بهدفين نظيفين سجلهما اليوناني يورغوس كيرياكوبوليس (10) ودومينيكو بيراردي (78 من ركلة جزاء).

وضمن روما الثامن المشاركة في المسابقة القارية الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ" بتعادله مع مضيفه سبيتسيا بهدفين للمصري الأصل ستيفان الشعراوي (52) والأرميني هنريك مخيتاريان (85) مقابل هدفين لدانييلي فيردي (6) وتوماسو بوبيغا (38).

وتعادل تورينو مع بينيفينتو بهدف للبرازيلي بريمر (29) مقابل هدف للكولومبي أندريس تييو (72).

