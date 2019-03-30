ورفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة متقدماً بفارق 18 نقطة على وصيفه ومطارد نابولي الذي يحل الأحد ضيفاً على روما في قمة المرحلة، وبات قريباً من اللقب الثامن توالياً والـ 34 في تاريخه.

على ملعب اليانتس ستاديوم، خاض يوفنتوس المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض "لإصابة طفيفة" مع منتخب بلاده خلال المباراة ضد صربيا (1-1) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وصانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أصيب خلال الإحماء قبل المباراة.

ويدين يوفنتوس بهذا الفوز إلى أول لاعب مولود في الألفية الجديدة، يسجل للمنتخب الإيطالي وثاني أصغر هداف في تاريخ "الأزوري"، الواعد مويز كين الذي سجل الهدف الوحيد بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلاً للفرنسي بليز ماتويدي.

واستفاد كين من غياب رونالدو المصاب من أجل تأكيد موهبته وموقعه كعنصر لا غنى عنه من الآن فصاعداً في تشكيل مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري بعد أن سجل الهدف الثالث في البطولة.

وظهر المهاجم الإيفواري الأصل على الساحة للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حين أدخله أليغري في الشوط الثاني من مباراة ضد بيسكارا، جاعلاً منه أول لاعب مولود في القرن الحادي والعشرين يشارك في الدوري الإيطالي، وكان يبلغ حينها 16 عاماً و8 أشهر.

وبعد عامين ونصف، خطف كين الأضواء بتسجيله هدفين في ثاني وثالث مباراة له مع المنتخب الإيطالي ضد فنلندا وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 2020، ما جعل ابن الـ19 عاماً ثاني أصغر هداف في تاريخ منتخب إيطاليا بعد برونو نيكولي الذي سجل ضد فرنسا عام 1958 وهو في سن الـ 18 عاماً و258 يوماً.

كين "المنقذ"

صمد إمبولي طوال الشوط الأول أمام فريق "السيدة العجوز" الساعي الى اللقب الثامن توالياً والـ 34 في مسيرته، ولم يسمح إلا بفرصتين فقط، الاولى من عرضية للفرنسي بليز ماتويدي ومتابعة رأسية للكرواتي ماريو ماندزوكيتش سيطر عليها الحارس البولندي بارتولومي دراغوفسكي (31)، والثانية من تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو ورأسية ثانية للكرواتي بجوار القائم الأيمن (33).

في المقابل، سنحت لإمبولي فرص عدة لكن أقل خطورة عبر البرازيلي دييغو فارياش (9)، الإيفواري حامد جونيور تراوريه (13)، البوسني رادي كرونيتش (19 و23 و34) والكرواتي ماركو باياتش (44).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء يوفنتوس بشكل ملحوظ، وحاول فيديريكو برناردسكي مرتين بجانب القائم الأيسر (48) ثم أصاب العارضة بتسديدة يسارية (50)، قبل أن يجرب البرازيلي أليكس ساندرو حظه بكرة انحرفت قليلاً عن يمين المرمى (54).

وتابع برناردسكي محاولاته إثر تمريرة بالرأس من ماندزوكيتش فلم ينجح (60)، ثم الكرواتي مجدداً (63) والواعد ليوناردو سبيناتزولا (64)، وأثمر الضغط المتواصل عن هدف التقدم فجاء الفرج بقدم كين إثر تمريرة رأسية من ماندزوكيتش (72).

وكاد كين يسجل هدفاً ثانياً بعدما انفرد بالحارس دراغوفسكي الذي ارتمى وأنقذ مرماه ببراعة فائقة (80)، وأهدر البوسني ميراليم بيانيتش فرصة هدف ثان من ركلة حرة ذهبت فوق العارضة بقليل (84).

وفي مباراة أخرى، تغلب أودينيزي على ضيفه جنوى بهدفين نظيفين لستيفانو أوكاكا (4) ورونالدو ماندراغورا (61)، فأصبح رصيد الأول 28 نقطة مقابل 33 للثاني.

وتختتم المرحلة الأحد فيلتقي بارما مع أتالانتا، فيورنتينا مع تورينو، فروزينوني مع سبال، بولونيا مع ساسوولو، وإنتر ميلان مع لاتسيو.