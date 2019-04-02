ورفع يوفنتوس رصيده إلى 81 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام نابولي أقرب ملاحقيه والذي ينتظر خوض مباراة مع امبولي الأربعاء ضمن المرحلة نفسها.

وواصل الشاب مويز كين التسجيل حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 85، بعدما كان زميله المدافع ليوناردو بونوتشي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 22.

ويبتعد يوفنتوس عن اللقب الموعود مسافة ثلاثة انتصارات بغض النظر عن نتائج وصيفه.

ويبقى الهدف الأساسي ليوفنتوس هذا الموسم محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، وعقبته التالية ستكون أياكس أمستردام الهولندي الذي يستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي.

وفي ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض "لإصابة طفيفة" مع منتخب بلاده خلال المباراة ضد صربيا (1-1) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، والأرجنتيني باولو ديبالا الذي أصيب خلال الإحماء قبل مباراة السبت ضد إمبولي، كافأ أليغري الواعد مويز كين وأشركه أساسيا بعدما أهدى فريقه هدف الفوز في المباراة الأخيرة بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلا للفرنسي بليز ماتويدي.