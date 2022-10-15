

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 75 رافعاً رصيد إلى ستة أهداف هذا الموسم فلحق بالنمسوي ماركو أرناتوفيتش (بولونيا) وتشيرو إيموبلي (لاتسيو) إلى صدارة لائحة الهدافين.

وصعد يوفنتوس إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 16 نقطة مقابل 11 لتورينو الحادي عشر.



وهو الدربي الـ11 من أصل الـ15 الأخيرة يحسمه يوفنتوس لصالحه في الدوري.

وطالت فترة جس النبض من الفريقين في بداية المباراة فغابت الفرص الحقيقية للتسجيل في نصف الساعة الأول حتى جرب الصربي نيمانيا رادونييتش حظه بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى يوفنتوس (32).

وكانت أخطر فرص المباراة لفريق "السيدة العجوز" وتحديداً في الدقيقة 34 عندما مرر مويز كين كرة على طبق من ذهب إلى فلاهوفيتش داخل المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وسدد كرة أبعدها مواطنه حارس مرمى تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، وتهيأت أمام مانويل لوكاتيلي الذي أطلقها قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس مرة أخرى وتهيأت أمام الفرنسي أدريان رابيو الذي سددها قوية بيسراه كان لها ميلينكوفيتش-سافيتش بالمرصاد.

وتابع ميلينكوفيتش-سافيتش تألقه وأبعد ببراعة كرة قوية "على الطاير" للوكاتيلي من خارج المنطقة إلى لكنية لم تثمر (51).



واضطر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري إلى استبدال مدافع تورينو السابق البرازيلي بريمر بسبب الإصابة ودفع بالمخضرم ليوناردو بونوتشي (52).

وكاد المهاجم الكرواتي نيكولا فلاسيتش يفعلها بتسديدة قوية خادعة من داخل المنطقة تصدى لها حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني على دفعتين (58).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة ارتطمت بمدافعه الدولي البرازيلي دانيلو إثر تسديدة جانبية لفلاسيتش من داخل المنطقة (60).

وأهدر كين فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الصربي فيليب كوستيتش داخل المرمى فتابعها من مسافة قريبة بعيداً عن الخشبات الثلاث (63).



وحرم ميلينكوفيتش-سافيتش مواطنه فلاهوفيتش من افتتاح التسجيل بإبعاده كرته الرأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من مواطنهما كوستيتش إلى ركنية (74).

وكانت الركنية مصدر هدف الفوز ليوفنتوس عندما انبرى لها الاختصاصي الدولي الكولومبي خوان كوادرادو وطار لها دانيلو برأسه وتابعها فلاهوفيتش بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (75).

وأوقف إمبولي انتفاضة ضيفه الوافد الجديد مونتسا عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله السويسري نيكولا هاس (11).



وهي الخسارة الأولى لمونتسا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر، فيما حقق إمبولي فوزه الثاني هذا الموسم وارتقى إلى المركز العاشر برصيد 11 نقطة.