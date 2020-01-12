يوفنتوس يحل ضيفا ثقيلا على روما January 12, 2020 11:11 2:13 دقيقة سيشهد ملعب الأولمبيكو مواجهة ساخنة بين روما ويوفنتوس الراغب في العودة من العاصمة الإيطالية بالنقاط الثلاث. ويسعى رفاق رونالدو لاستغلال عثرة إنتر للانفراد بالصدارة في مواجهة روما الذي يعاني من غيابات عديدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة تعادل قطر والسعودية يخلط أوراق المجموعة الثانية 0:18 دقيقة هل يتعجل برشلونة في تنصيب تشافي مدرباً للفريق؟ 2:03 دقيقة النصرالليبي يطمح للفوز في مواجهته أمام بيدفيست 2:58 دقيقة بيراميدز والمصري وجها لوجه على ملعب الدفاع الجوي ب 2:20 دقيقة حسنية أكادير يطمح لاجتياز اختبار سان بيدرو بنجاح 2:29 دقيقة موناكو يحل ضيفا على باريس سان جيرمان 2:13 دقيقة يوفنتوس يحل ضيفا ثقيلا على روما 1:15 دقيقة تشافي: أحلم دائماً بتدريب برشلونة ولكن 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:47 دقيقة رالي داكار: وفاة الدراج البرتغالي غونسالفيس