يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا وينعش حظوظه في التأهل لدوري الأبطال

اقتنص يوفنتوس فوزاً ثميناً على حساب ضيفه إنتر 3-2 اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل يوفنتوس المباراة أمام إنتر المتوّج بلقب الدوري الإيطالي تحت ضغوط جمّة فرضها موقعه على سلم الترتيب وإمكانية فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ مصيره بات بأيدي فرق أخرى.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع بذات رصيد ميلان الثالث وبفارق نقطتين عن نابولي الخامس مع مباراة أقل للأخيرين.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس من متابعته لركلة جزاء فشل في المرة الأولى في وضعها بالمرمى (24) قبل أن يرد البلجيكي روميلو لوكاكو بالتعادل من ركلة جزاء أيضاً (35).

ونجح الكولومبي كواردادو في وضع يوفنتوس في المقدمة مجدداً مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45+3).

ولم يهنأ يوفنتوس بدخوله للشوط الثاني متقدماً إثر طرد الأوروغوياني رودريغو بينتاكور عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (55).

وظنّ عشاق يوفنتوس أنّ فريقهم بات بحاجة إلى حظ كبير للتأهل إلى دوري الأبطال عندما تلقوا هدف التعادل بنيران صديقة بسبب كيليني (83)، لكن كواردادو منحهم الأفضلية مجدداً بهدف حاسم من ركلة جزاء (88).

واختتم الكرواتي بروزوفيتش أحداث المباراة المثيرة بتلقيه الإنذار الاصفر الثاني والطرد في الوقت بدل الضائع (90+2).



