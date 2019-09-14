وهذا أول تعثر لحامل اللقب بعدما انتصر في أول مباراتين على بارما ونابولي.

وكان فيورنتينا الطرف الأفضل في اللقاء ككل والذي شهد مشاركة الفرنسي فرانك ريبيري من البداية.

وعانى يوفنتوس كثيراً إذ اضطر لاستبدال البرازيلي دوغلاس كوستا (8) والبوسني بيانيتش (44) بسبب الإصابة.

وينتظر يوفنتوس مباراة صعبة جداً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

المزيد من التفاصيل قريباً...

انتهاء المباراة

الدقيقة 70: فيورنتينا يلعب بشكل أفضل وغياب أي فرصة حقيقية خلال الدقائق الفائتة.

انتهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي

الدقيقة 40: تشيزني ينقذ مرماه من هدف ! رأسية دالبارت كادت تحدث الفارق...

الدقيقة 16: ريبيري كان قريباً من افتتاح النتيجة لمصلحة فيورنتينا

انطلاق المباراة

تشكيلة فيورنتينا

تشكيلة يوفنتوس