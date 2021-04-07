وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد مهارة فردية رائعة من المتألق فيدريكو كييزا تابعها الدون بسهولة في المرمى.

فيما وقع على الثاني ديبالا من كرة ملتفة بيسراه داخل منطقة الجزاء 73، بعد دخوله بديلاً للإسباني ألفارو موراتا بـ4 دقائق.

أما هدف نابولي الوحيد فجاء من ركلة جزاء نفذها لورينسو إنسيني بنجاح في مرمى الأسطورة جيالويجي بوفون 90.

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 59 نقطة، فبات ثالثاً على سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 56 في المركز الخامس.

وبعد عدم تسجيله لأي هدف ضد نابولي خلال 4 مواجهات مع ريـال مدريد ويوفنتوس بكافة المسابقات، سجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف في آخر 6 مواجهات.

وعانى يوفنتوس في الآونة الاخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري (فاز على مضيفه كالياري 3-1 وخسر أمام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتعادل أمام جاره تورينو 2-2)، ما وضع مدربه بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الاعلام المحلية الى التطرق إلى إمكانية إقالته في حال التعثر أمام الفريق الجنوبي.

وثأر يوفنتوس لخسارته امام نابولي 0-1 بملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة 22 في 13 شباط/فبراير الماضي.

وكان يوفنتوس الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة ولو أن نابولي كان صاحب أول وأخطر فرصة عندما تلقى المهاجم الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي كرة على طبق من ذهب من الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو سددها من مسافة قريبة فوق الخشبات الثلاث لمرمى العملاق المخضرم جانلويجي بوفون (3).

ونجح رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس عندما استغل تمريرة عرضية زاحفة لفيديريكو كييزا من الجهة اليمنى بعد مجهود فردي رائع تلاعب من خلاله بثلاثة لاعبين، فتابعها البرتغالي بيمناه زاحفة على يمين الحارس أليكس ميريت (13).

وهو الهدف الـ25 لرونالدو هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وتراجع أداء يوفنتوس مطلع الشوط الثاني مع ضغط قوي للضيوف الذين اصطدموا بالعملاق بوفون في حراسة المرمى حيث أنقذها مرات عدة بدأها بإبعاده تسديدة جوفاني دي لورنتسو من داخل المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (49).

وتابع بوفون تألقه وتصدى لتسديدة قوية للقائد إنسينيي من مسافة قريبة ارتدت منه وأبعدها الأوروغوياني رودريغو بنتانكور إلى ركنية لم تثمر (60)، ثم تصدى مرة أخرى لتسديدة قوية للاعب الوسط الدولي الاسباني فابيان رويس من خارج المنطقة (71).

وطمأن ديبالا العائد من الإصابة بعد غياب طويل، أنصار يوفنتوس بعد أربع دقائق من دخوله مكان الاسباني ألفارو موراتا عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من بنتانكور فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية زاحفة بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس ميريت (73).

وحصل نابولي على ركلة جزاء اثر عرقلة النيجيري فيكتور اوسيمهن من قبل المدافع جورجيو كييليني فانبرى لها إينسينيي على يمين بوفون (89).