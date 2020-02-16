ووسع يوفي الفارق إلى 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي يلاقي لاتسيو في وقت لاحق من هذا الليلة.

وصار رصيد يوفي 57 نقطة، أما بريشيا فتجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول للسيدة العجوز 39 ثم أضاف الكولومبي خوان كوادرادو الثاني في الدقيقة 75.

وكان لاعب الخاسر، الفرنسي فلوريان أيي 37 تعرض للطرد بعد نيله الإنذار الثاني.

وسقط سمبدوريا سقوطاً مدوياً على ارضه امام فيورنتينا 1-5 بينها ثنائية لكل من فيدريكو كييزا (40 من ركلة جزاء و78) والصربي دوسان فلاهوفيتش (18 من ركلة جزاء و57) بعدما منحه لاعب وسط سمبدوريا النرويجي مورتن تورسباي التقدم في الدقيقة الثامنة بتسجيله خطأ في مرمى فريقه.

وسجل مانولو غابياديني هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقية الأخيرة.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع سمبدوريا نيكولا مورو في الدقيقة 39 لتلتقيه الإنذار الثاني، ولاعب وسط فيورنتينا الدولي الكرواتي ميلان بادلي للسبب ذاته في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وصار رصيد فيورنتينا 28 نقطة في المركز الثالث عشر فيما وقف رصيد سمبدوريا عند النقطة 23 في المركز السابع عشر.

وخسر ساسوولو أمام بارما بهدف وحيد سجله الدولي الإيفواري جرفينيو في الدقيقة 25.

ويحتل بارما المرتبة السابعة برصيد 35 نقطة فيما يتأخر ساسوولو إلى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وتعادل أودينيزي مع هيلاس فيرونا 0-0.

أودينيزي في المركز الخامس عشر (26 نقطة)، وفيرونا السادس (35 نقطة).

وفاز نابولي على مستضيفه كالياري 1-0 سجله البلجيكي درايس ميرتينز 66.

وصار رصيد نابولي 33 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي رصيد كالياري 32 نقطة في المركز الحادي عشر.