تشكيلة السيدة العجوز خلت أيضا من اسم البرازيلي دوغلاس كوستا وماتيا دي تشيليو بسبب الإصابة، إضافة إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لأسباب فنية، فيما أكدت صحف إيطالية قرب انتقاله إلى أحد الأندية خارج أوروبا في حال نجاح وكلائه في ذلك.

