يوفنتوس ذكر في بيان أن "ساري" الذي غاب عن المباراة التحضيرية الأخيرة ضد ترييستينا، حضر إلى مركز تدريبات النادي للتنسيق مع طاقمه المساعد لكنه لم يتمكن من الإشراف على التدريبات في الملعب، بسبب استمرار نزلة البرد التي يعاني منها منذ الأسبوع الماضي.



وذكر يوفنتوس أن المدرب الإيطالي، خضع بعد ذلك لفحوص أكدت إصابته بالتهاب رئوي على أن يخضع للعلاج اللازم، وأضاف بيان يوفنتوس أن ساري سمح للنادي بالكشف عن حالته الصحية، وبذلك بات حضور المدرب الإيطالي المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بميدان بارما السبت المقبل محل شك كبير.