سجل الكابتن جورجيو كيليني أول هدف في الدوري الإيطالي هذا الموسم في الدقيقة 21 ليقود يوفنتوس إلى فوز اول غير براق.

لم يكن مدرب يوفنتوس الجديد ماوريتسيو ساري موجوداً بسبب المرض كما سيغيب الأسبوع القادم أمام قمة نابولي، إلا أن فريقه سيطر على مضيفه بارما وصنع العديد من الفرص أهدرها كلها لكن كل ذلك تم دون إبهار بقيادة المساعد جوفاني ماتروتشيلو.

وقال مساعد المدرب نقلاً عن ساري: "تحدثت مع ساري بين الشوطين وفي نهاية المباراة، وكان سعيدا بالنتيجة. لكن بما أنه يحب الكمال فقد كان عصبيا قليلا".

حاول كريستيانو رونالدو جاهداً التسجيل وكان الأخطر في فريقه منذ البداية ويقيناً استحق هدفاً على عطائه المميز لكن الـVAR حرمه لوحة إبداعية خانه كتفه فيها إذ اتضح أنه سبب تسلله.

عودة الأرجنتيني غوزنزالو هيغوايين لم تكن مميزة علماً أنه شارك أساسياً إلى جانب كريستيانو عوض مواطنه ديبالا الذي قد يغادر الفريق إلى وجهة إنكليزية.

وبقي الدولي الجديد المدافع الهولندي دي ليخت على مقعد البدلاء فيما غاب الويلزي ارون رامسي لعدم الجهوزية، أما الفرنسي أدريان رابيو فشارك في الدقيقة 63 مكان سامي خضيرة. أمام أساسيي يوفي فكانوا جميعهم من الرعيل القديم.

وقال مساعد المدرب حول هذه النقطة: "هذا فريق كله نجوم. المسألة فقط في الخيارات واليوم لجأنا الى لاعبي الخبرة، إلا أن الموسم طويل وسنحتاج للجميع"

إذا بطل المباراة كان المخضرم كيليني الذي سجل هدفه الـ27 في مسيرة 14 عاماً مع السيدة العجوز وقدم أداء مميزاً متمما واجباته دفاعياً وكذلك هجومياً.

من جهته سعى بارما جاهداً لتعديل النتيجة وكان له بعض المحاولات المقلقة لحامل اللقب إلا انه اصطدم ببراعة الحارس تشيزني او سوء الحظ.

عموماً، يوفنتوس ظهر الأفضل واستحق الفوز وإن لم يكن لامعاً، لكن الفريق في بداية المشوار وطبعاً يختزن اكثر للمراحل القادمة حين يكتمل بانضمام مدربه ساري وثبات الفريق تكتيكياً مع نفس جديد.

أبرز تفاصيل المباراة بالفيديو

د96+6 - نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدف واحد إنما مستحق.

د92+3- تسديدة رائعة من البرازيلي هيرناني من كرة ثابتة خطرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى تشيزني.

65- ترويض من رونالدو خارج المنطقة فتمويه وتسديدة هائلة يسارية تعامل معها الحارس سيبي بصعوبة واتقان في آن حارما الضيف مضاعفة النتيجة.

د55- يوفنتوس ينسج على نسق الشوط الأول فيسيطر ويبحث هن هدف ثان دون صناعة فرص حقيقية.

د45+1- انطلاق الشوط الثاني.

د45- نهاية الشوط الاول بتقدم يوفنتوس بهدف مستحق كان ممكنا أن يكون أكثر لولا سوء الحظ أحياناً وقلة التركيز أحياناً أخرى. البطل في بداية جيدة حتى الآن.

د34- بارما 0-1 يوفنتوس | هجمة مرتدة قادها كوستا بتميز ومرر إلى رونالدو الذي راوغ وسدد كما حلا له مسجلاً أولى أهدافه هذا الموسم، لكن مهلاً لتقنية الفيديو رأي آخر. الهدف ألغي بداعي التسلل.

د29- رونالدو مجددا قريب من التسجيل حين روض وسدد داخل المنطقة إلا أن الحظ خانه. شاهد الفيديو أدناه!

د21- بارما 0-1 يوفنتوس | جورجيو كيليني يمنح يوفنتوس التقدم في أول أهداف الموسم إثر كرة ركنية تصدى لها الحارس فسددها ساندرو من بعيد وتابعها المدافع المخضرم بإتقان في الشباك.

د13- رد سريع من بارما عبر روبرتو اينغليسي الذي سدد كرة خاطفة داخل المنطقة تألق في التصدي لها تشيزني.

د12- أول تهديد من رونالدو حين ارتقى لعرضية من خضيرة وسدد رأسية علت العارضة بقليل.

د10- سيطرة مطلقة ليوفنتوس دون إحداث أي خطورة على مرمى بارما.

د1- انطلاق المباراة

تشكيلة يوفنتوس الرئيسية:

تشيزني، دي سيليو، بونوتشي، كيليني، ساندرو، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، رونالدو، هيغوايين، كوستا.

تشكيلة بارما الرئيسية

سيبي، لاوريني، اياكوبوني، ألفيش، هيرناني، بروغمان، باريلا، جيرفينيو، اينغليس، كولوسيفسكي.