وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة السادسة بواسطة الصربي نيكولا ميلنكوفيتش ثم أدرك البرازيلي أليكس ساندرو التعادل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 37 وبعد ذلك أضاف أصحاب الدار الهدف الثاني أثناء عمل رائع من كريستيانو رونالدو الذي أرسل كرة عرضية وضعها مدافع فيورنتينا، الأرجنتيني جيرمان بيزيلا خطأ في مرماه (53).

وبات يوفنتوس أول فريق إيطالي يتوّج بطلاً للدوري في 8 مناسبات متتالية.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول برصيد 87 نقطة قبل 5 جولات على النهاية.

تفاصيل وأهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على فيورنتينا 2-1

90: البوركيني دابو يفشل في تعديل الكفة بعد انفراده مع الحارس فويتشيك تشيزني.

دق 53: يوفنتوس يدوّن الهدف الثاني بعد عمل كبير من كريستيانو رونالدو ولاعب فيورنتينا، الأرجنتيني جيرمان بيزيلا يضع الكرة في مرماه.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل بين يوفنتوس وفيورنتينا 1-1

دق 34: كيازا مصدر ازعاج دائم لحصون يوفنتوس، مهاجم الـ"فيولا" يصوب والعارضة ترد

دق 37: البرازيلي أليكس ساندرو يعدّل الكفة لفريق السيدة العجوز (1-1)

دق 34: تصويبة فيديريكو كيازا، لاعب فيورنتينا، تجد القائم

دق 26: الحكم فابريزيو باسكوا يلغى هدفاً لفريق فيورنتينا معلناً عن تسلل

دق 21: فيديريكو بيرنارديسكي يتوغل ويصوب في الشباك الصغيرة

دق 6: الصربي ميلنكوفيتش يفتتح التسجيل لفريق فيورنتينا (1-صفر)



بداية المباراة في أليانز ستاديوم الواقع في مدينة تورينو.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

يوفنتوس

فيورنتينا