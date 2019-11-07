ويخوض يوفنتوس المباراة منتشياً بتأهله المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة، بعد فوزه الأربعاء على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويدخل يوفنتوس المباراة وهو على قمة لائحة الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ضيفه الذي يقبع في وسط اللائحة في المركز الحادي عشر.

وقال ليوناردو بونوتشي قائد "السيدة العجوز" بعد المباراة "لقد حققنا الهدف الأول هذا الموسم. كان لوكوموتيف يدافع بكل قوته لكننا خلقنا بعض الفرص وأخيراً نجحنا في الفوز".

ولن تكون المباراة سهلة على يوفنتوس سيما أنه بات يعاني في الفترة الأخيرة قبل حسم النتيجة وكانت آخرها مباراة الأمس إذا سجل البرازيلي دوغلاس كوستا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ولم يخف مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عدم رضاه على أداء لاعبيه في المباراة، وقال "لا يمكنني أن أكون راضياً تماماً عن المباراة، لم نتفاعل بالشكل المناسب عندما تركنا مساحة كبيرة لمنافسينا، وأنا لست سعيداً بذلك، لأن لاعبينا كانوا غالباً في النصف الثاني من الملعب، ولم تتح لنا فرصة استعادة الكرة بسرعة.

ويلعب السبت إنتر ميلان صاحب المركز الثاني مع هيلاس فيرونا التاسع، وسيكون على موعد مع استعادة الصدارة فيما لو حقق هو الفوز وقدم له جاره اللومباردي هدية في اليوم التالي بعدم السماح ليوفنتوس الفوز عليه.

ويملك إنتر 28 نقطة في رصيده وأي خطوة ناقصة ليوفنتوس كفيلة باعادته إلى المركز الأول.

ويطمح فريق أنتونيو كونتي إلى محو خسارة الثلاثاء في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3، بعدما ظل متقدماً حتى الدقيقة 51 بهدفين نظيفين ليتلقى بعدها ثلاثة أهداف في غضون 26 دقيقة.

بدوره يطمح نابولي الذي أضاع الثلاثاء فرصة حسم تأهله إلى دور الـ16 في دوري الأبطال بعد تعادله مع سالزبورغ النمساوي 1-1، إلى تحسين مركزه على لائحة الترتيب في الدوري المحلي، فوصيف الموسم الماضي والسابع حالياً سيستضيف جنوى المتخبط والذي لم يجد له مدربه الجديد تياغو موتا بعد التوليفة التي تبعده عن المراكز الأخيرة المهددة بالهبوط للدرجة الثانية.

وتبرز في مواجهات الأحد أيضا مباراة روما الثالث الذي يحل ضيفاً على بارما العاشر، ولاتسيو الرابع مستضيف ليتشي السادس عشر.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ساسوولو مع بولونيا، وتتابع السبت حيث يلعب بريشيا مع تورينو، وتختتم الأحد بمباريات كالياري مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع أتالانتا، وأودينيزي مع سبال.