قاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين حامل اللقب يوفنتوس إلى فوز صعب ومهم على مضيفه أتالانتا 3-1 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل يوفنتوس المباراة بغياب العديد من عناصر الفريق البارزة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي كان خارج القائمة والفرنسي ماتويدي والبرازيلي دانييلو (على الدكة).

وأهدر الغامبي موسى بارو ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف (17) لكنه صنع هدف التقدم الذي دونه الألماني غوسنس (56).

وانتفض يوفنتوس في آخر ثلث ساعة عندما أدرك له هيغواين التعادل (74) ثم أضاف الهدف الثاني بنفسه (82) قبل أن يهدي كرة الهدف الثالث لمواطنه ديبالا (90+2).

وعزّز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة قبل مباراة إنتر (31) وتورينو الليلة.

وقال هيغواين: "عرفنا أن هذه المباراة ستكون معقدة كثيراً، فأتالانتا قوي جداً على أرضه وقد تقدم في النتيجة إلى إهداره ركلة جزاء".

وتابع: "كان أداءً ناضجاً وحصدنا ثلاث نقاط هامة في السباق على السكوديتو (اللقب)".

ورأى مدرب أتالانتا جانبييرو غاسبيريني الذي عجز فريقه عن الفوز للمباراة الرابعة توالياً: "كان أتالانتا ممتازاً لغاية هدف التعادل الفوضوي والمحظوظ ليوفنتوس، كنا نستحق الفوز حتى هذه النقطة، للاسف ارتفعت معنويات يوفنتوس بعد التعادل، فسجلوا هدفين متأخرين ولم يسمح لنا الوقت بالرد".