هل ينجو ماندزوكيتش من لعنة الرقم 9 في ميلان ؟ من قبل beIN SPORTS January 21, 2021 18:27 2:04 دقيقة بعد عودته إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان اختار النّجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش ارتداء القميص رقم 9 في صفوف الرّوسونيري رغم ما اعتُبر أنّ لعنة تلاحق كلّ من حملوا هذا الرّقم منذ اعتزال الهدّاف الكبير فيليبو إنزاغي. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي ميلان ماريو ماندزوكيتش -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة ليبيا تفرّط في الفوز أمام الكونغو الديمقراطية 0:54 دقيقة لوغريت يعتزم الترشّح لولاية رابعة ! 2:04 دقيقة هل ينجو ماندزوكيتش من لعنة الرقم 9 في ميلان ؟ 0:24 دقيقة إصابة نجم "سيتي" سيرخيو أغويرو بفيروس كورونا 7:27 دقيقة ألعاب طوكيو ستمضي قدماً و"لا خطة بديلة" 3:11 دقيقة فيفا لن يعترف بدوري السوبر الأوروبي 10:16 دقيقة لا يزال زيدان يحظى بثقة لاعبيه! 0:44 دقيقة ليفربول لتشديد الخناق على فرق المقدمة 0:38 دقيقة أتلتيكو مدريد يرنو للعلامة الكاملة من مواجهة إيبار 2:38 دقيقة "فرسان المتوسط" من أجل تجاوز عقبة الكونغو