هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 15:40 1:00 دقيقة كشفت تقارير إعلامية، أن نادي إنتر سيُضطر إلى بيع أحد نجومه الكبار خلال صيف العام الحالي، للحصول على دعم مالي، وأوضحت التقارير أن المهاجم روميلو لوكاكو، قد يُعرض للبيع مقابل مبلغ يصل إلى نحو 140 مليون دولار. تقارير إخبارية روميلو لوكاكو إنتر الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة