وقلب لاتسيو تخلفه بهدف لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط (39 من ركلة جزاء) إلى فوز بخماسية تناوب على تسجيلها إيموبيلي (45+6 من ركلة جزاء و83 و90+4 من ركلة جزاء) رافعاً رصيده في صدارة لائحة الهدافين إلى 34 هدفاً، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (56) والأرجنتيني خواكين كوريا (62).

وهو الفوز الثاني على التوالي لفريق سيموني إينزاغي في المراحل السبع الأخيرة ورابع فقط من أصل 10 مباريات خاضها منذ عودة الدوري، وهو استغل جيداً تعثر أتالانتا أمام مضيفه ميلان 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فلحق به إلى المركز الثالث برصيد 75 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لأتالانتا.

في المقابل، بقي هيلاس فيرونا عاشراً برصيد 46 نقطة.

وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر أمرابط من ركلة جزاء إثر عرقلة ماتيا زاكانيي داخل المنطقة من المدافع البرازيلي فيليبي لويز (39).

وحصل لاتسيو بدوره على ركلة جزاء إثر لمسة يد للصربي داركو لازوفيتش تم التأكد منها عبر تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" وانبرى لها إيموبيلي بنجاح مدركا التعادل (45+6).

ومنح ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للاتسيو من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بظهر المهاجم ماتيو بيسينا وخدعت الحارس الصربي بوريس رادونوفيتش (56).

وأمَّن كوريا فوز لاتسيو بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من ميلينكوفيتش-سافيتش أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس رادونوفيتش (62).

وعزز إيموبيلي تقدم لاتسيو بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البلجيكي جوردان لوكاكو (83)، قبل أن يختم المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.