وسجّل لورنزو إنسيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وروفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع في حين تجمّد رصيد فريق "السيدة العجوز" عند 42 نقطة في المرتبة الثالثة.

تفاصيل المباراة

أنقذ نابولي مدربه جينارو غاتوزو من الإقالة عندما أطاح بضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالفوز عليه 1-صفر السبت على ملعب "دييغو مارادونا" في نابولي في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لورنتسو إينسيني الهدف الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، معيداً فريقه إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين أمام جنوى 2-1 في الدوري السبت الماضي وأمام أتالانتا 3-1 الأربعاء الماضي في إياب مسابقة الكأس التي جرّد من لقبها بعدما تعادلا ذهابا صفر-صفر.

ووضعت النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة غاتوزو تحت مقصلة الإقالة حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن التعثر أمام فريق السيدة العجوز قد يطيح برأسه من الإدارة الفنية للفريق الجنوبي.

لكن نابولي نجح اليوم في تلقين ضيفه درسا في الواقعية وثأر لخسارته أمامه صفر-2 في كأس السوبر في 20 كانون الثاني/يناير الماضي ملحقا به الخسارة الثالثة هذا الموسم.