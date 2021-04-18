

وبات ميلان مع 66 نقطة على بعد تسع نقاط من إنتر المتصدر (75) فيما يتقدم بفارق ست نقاط عن نابولي الخامس بعد تعادل الأخيرين 1-1.



وسقط إنتر في فخ التعادل مع مضيفه نابولي، بهدف لكل منهما، وفشل في تحقيق انتصاره الـ12 على التوالي في مسعاه إلى لقبه الأول منذ العام 2010.



وسجل حارس إنتر السلوفيني سمير هاندانوفينش هدف نابولي خطأ في مرماه (36)، فيما أدرك الدنماركي كريستيان إريكسن هدف التعادل لـ"نيراتسوري" (55).



وبدأت المباراة هادئة بين الطرفين، وغابت الفرص على مرمى الفريقين حتى الدقيقة 17، حين سنحت الفرصة الأولى لنابولي بعدما وصلت الكرة إلى الإسباني فابيان رويس خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في منتصف المرمى، وصلت بين يدي الحارس.



وتقدم نابولي بالهدف الأول في الدقيقة 36، بعد جُملة من الأخطاء من لاعبي الإنتر في تشتيت الكرة من أمام منطقتهم لتصل إلى لورينتسو إنسينيي الذي توغل ومرر عرضية حاول هاندانوفيتش التقاطتها قبل أن يرتطم بزميله الهولندي ستيفان دي فري لتفلت منه الكرة وتدخل الشباك.



وحرم القائم إنتر من إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 39، بعد ركلة حرة نفذها إريكسن، قابلها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس برأسه ارتطمت بالقائم.



وانتظر إنتر حتى الدقيقة 55 لإدراك التعادل، من تسديدة صاروخية يسارية لإريكسن من خارج المنطقة سكنت الشباك.

وتبادل الفريقان الفرص في ما تبقى من الشوط الثاني، من دون أن تسفر عن تغيير في النتيجة.

