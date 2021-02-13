نابولي - يوفنتوس قمة إيطالية على ملعب مارادونا من قبل beIN SPORTS February 13, 2021 14:41 2:41 دقيقة في قمةٍ تقليديةٍ يستضيفها ملعبُ دييغو مارادونا، يحل يوفنتوس الطامح لمواصلة الزحفِ نحو القمة، ضيفاً على نابولي، الذي يمرُّ مدربُه غاتوزو بفترة صعبة حالياً. تقارير إخبارية يوفنتوس نابولي -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة نابولي - يوفنتوس قمة إيطالية على ملعب مارادونا 2:38 دقيقة برشلونة يواجه ألافيس قبل تحدي الأبطال 0:34 دقيقة بايرن ميونيخ يحسم صفقة ضم أوباميكانو 0:28 دقيقة الوحيشي يخلف اليعقوبي في تدريب الإفريقي التونسي 2:46 دقيقة الترجي يتأهب لمواجهة تونغيث في دوري الأبطال 2:56 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الزمالك ومولودية الجزائر 0:38 دقيقة الإصابة تحرم ليستر سيتي من خدمات جيمس جاستن 0:51 دقيقة مباراة دجوكوفيتش تشهد حدثاً فريداً 3:07 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه غرناطة وعينه على النقاط الثلاث 3:03 دقيقة شباب بلوزداد في مواجهة صعبة أمام مازيمبي