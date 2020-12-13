وسجل نادي سمبدوريا هدف التقدم عن طريق التشيكي ياكوب يانكتو، بعد انفراد من بينية صوّبها قوية في سقف المرمى من داخل منطقة الجزاء (20).

وبعدما انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف، دخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بروح مغايرة.

وفي الدقيقة 53، أدرك نابولي التعادل برأسية المكسيكي هيرفينغ لوزانو التي سكنت في الشباك إلى يمين حارس المرمى.

وبعد ربع ساعة، أعاد أندريا بيتانيا سيناريو الهدف الأول برأسية صاروخية أمام الحارس الذي لم يتمكن من صدها، مانحاً التقدم والفوز لنابولي (68).

وبالتالي، رفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما يملك سمبدوريا 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى، دك أتالانتا شباك فيورنتينا بثلاثية نظيفة، سجلها الألماني روبن جوسينس (44)، الأوكراني روسلان مالينوفسكي (55)، والبرازيلي رافاييل تولوي (63).

وبهذه النتيجة يرتقي أتالانتا إلى المركز الثامن بـ17 نقطة، فيما بقي فيورنتينا في المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط.

