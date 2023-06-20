نابولي يقدم مدربه الجديد رودي غارسيا من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 15:41 2:30 دقيقة قدم نادي نابولي مدربَ فريقِه الجديدَ رودي غارسيا بحضور الرئيس أوريليو دي لاورينتيس، وأكد المدربُ الفرنسي أنه يرغب في المواصلةِ على نهج سلفه لوتشانو سباليتي بالحفاظِ على نفس طريقةِ اللعب ونفس اللاعبين. تقارير إخبارية رودي غارسيا نابولي الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة باخ: "هناك أصداء إيجابية فيما يخصّ أولمبياد باريس" 1:33 دقيقة ريال مدريد يقدم خوسيلو إلى وسائل الإعلام 0:48 دقيقة ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية 2:30 دقيقة نابولي يقدم مدربه الجديد رودي غارسيا 0:47 دقيقة الشرطة تداهم مقرّ اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 0:50 دقيقة أزمة داخل المنتخب البلجيكي بسبب شارة القيادة 0:48 دقيقة تشلسي يتعاقد رسمياً مع المهاجم الفرنسي نكونكو 0:39 دقيقة الكشف عن تعويذة يورو 2024 3:55 دقيقة منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز بثنائية 4:36 دقيقة منتخب فرنسا يتخطى ضيفه منتخب اليونان بصعوبة