نابولي كان المبادرَ للتهديف عند الدقيقة السابعة عبر لاعبه " كوستاس مانولاس " ،

قبل ان يعادل " بولونيا " النتيجة من خلال " موسى بارو في الدقيقة الثمانين .

وهذا هو التعادل الثامن لنابولي منذ بداية الموسم فرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس.

