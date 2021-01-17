نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفة

وحقق نابولي فوزه الحادي عشر هذا الموسم وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث على حساب روما الذي خسر الجمعة ديربي العاصمة أمام لاتسيو 0-3.

وحسم نابولي لقاء السبت في شوطه الأول الذي أنهاه برباعية نظيفة.

وضرب صاحب الأرض باكراً إذ افتتح التسجيل بعد 5 دقائق فقط عبر لورنتسو إنسينيي إثر تمريرة من أندريا بيتانيا، لكن سرعان ما تراجع رجال المدرب جينارو غاتوزو ما سمح لضيوفهم في تهديد مرماهم وكانوا قريبين من التعادل لكن العارضة وقفت في وجه محاولة كريستيانو بيراغي (23)، ثم تألق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صد تسديدة المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري (27).

واستغل نابولي اندفاع فيورنتينا خلف التعادل ليعزز تقدمه من هجمة مرتدة سريعة بدأها البولندي بيوتر زيلينسكي الذي توغل من قبل منتصف الملعب قبل أن يمرر على الجهة اليسرى لباتانيا، فعكسها الأخير عرضية الى الألماني دييغو ديمه الذي انقض عليها وحولها في الشباك (36).

وكان هذا الهدف بمثابة الضربة القاضية للضيوف، إذ اهتزت شباكهم مرتين أخريين قبل استراحة الشوطين عبر المكسيكي هرفينغ لوزانو بعد تمريرة من إنسينيي (38) ثم زيليسنكي بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة الى الزاوية اليمنى (45).

وسبق لنابولي أن سجل أربعة أهداف في الشوط الأول خلال الفوز على أتالانتا 4-1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ليصبح بذلك الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل رباعية مرتين في الشوط الأول هذا الموسم بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وحاول فيورنتينا تحجيم الأضرار في الشوط الثاني وهدد مرمى أوسبينا في أكثر من مناسبة لكن النتيجة بقيت على حالها، بل تلقى الهدف الخامس من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي تيمويه باكايوكو ونفذها إنسينيي (72)، ثم السادس بمجهود فردي رائع للبديل ماتيو بوليتانو أنهاه بتسديدة من مشارف المنطقة (89)، مؤكداً بشكل نهائي الهزيمة الثانية توالياً لفريق تشيزاري برانديلي والثالثة في آخر أربع مراحل، ليبقى عند 18 نقطة بفارق خمس فقط عن منطقة الهبوط.